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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tas emot av Sveriges statsminister Ulf Kristersson i slutet av maj. (Christine Olsson/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Zelenskyj har pratat med Kristersson: ”Tacksam mot Ulf”

Av Ebba Örn
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Volodymyr Zelenskyj har pratat i telefon med statsminister Ulf Kristersson (M). Det skriver den ukrainske presidenten på X. I inlägget skriver presidenten att han är ”tacksam mot Ulf för hans stöd och tydliga ställningstagande gentemot Ryssland”.

Vidare skriver Zelenskyj att samtalet främst kretsade kring Ukrainas luftförsvar och om förberedelserna inför att Ukraina ska ta emot de 16 Jas Gripen-plan som Sverige skänkt.

Volodymyr Zelenskyj på X
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Thank you Volodymyr, we will continue to support Ukraine against Russia’s appalling attacks. https://t.co/RZFHqvOBk5
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Ryska invasionenOmvärldens svarUlf KristerssonVolodymyr ZelenskyjJas GripenUkrainaRysslandEuropaModeraterna