Zelenskyj till Köpenhamn för nordiskt statsministermöte
Volodymyr Zelenskyj kommer att träffa nordiska regeringschefer i dag – däribland statsminister Ulf Kristersson (M), uppger den danska regeringen.
– Jag är stolt att kunna välkomna president Zelenskyj och de nordiska ledarna till Danmark, säger statsminister Mette Frederiksen i ett uttalande.
På den gemensamma agendan står bland annat det nordiska stödet till Ukraina.
Mötet sker samtidigt som samtal inleds mellan Ryssland och Ukraina i Abu Dhabi, på initiativ av den amerikanska medlaren Steve Witkoff.