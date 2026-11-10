Statsminister Jonas Gahr Støre med president Volodymyr Zelenskyj i slutet av oktober.

Volodymyr Zelenskyj kommer att träffa nordiska regeringschefer i dag – däribland statsminister Ulf Kristersson (M), uppger den danska regeringen.

– Jag är stolt att kunna välkomna president Zelenskyj och de nordiska ledarna till Danmark, säger statsminister Mette Frederiksen i ett uttalande.

På den gemensamma agendan står bland annat det nordiska stödet till Ukraina.

Mötet sker samtidigt som samtal inleds mellan Ryssland och Ukraina i Abu Dhabi, på initiativ av den amerikanska medlaren Steve Witkoff.