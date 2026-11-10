På tisdagen inleddes samtal mellan Ryssland och Ukraina om förutsättningarna för ett slut på kriget, uppger AFP. Mötet är resultatet av de medlingssamtal som hållits av sändebudet Steve Witkoff i oktober.

Jared Kushner, svärson till USA:s president Donald Trump, närvarar och sa inför mötet att ”svåra beslut behöver fattas” av parterna. Han syftade då på de särskilda samtal som enligt honom också måste hållas mellan Ryssland och Europa rörande ”bredare säkerhetsarrangemang” parterna emellan.

Uttalandena har, enligt AFP, utlöst en oro bland europeiska ledare.

– För Europa står en sak klar: Vi behöver inte införa en ny säkerhetsmekanism för Europa, säger exempelvis Tysklands utrikesminister Johann Wadephul.