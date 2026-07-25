Zelenskyj: Ryssland vill skicka 30 000 nordkoreaner
Ryssland vill skicka 30 000 nordkoreanska soldater för att delta i kriget, säger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj enligt Reuters.
Enligt Zelenskyj förbereder Ryssland redan för att ta emot soldaterna.
Nordkorea skickade omkring 14 000 soldater för att strida vid Rysslands sida i Kursk år 2024. Enligt uppgifter har Nordkorea skickat både utrustning, soldater och arbetare till Ryssland.
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