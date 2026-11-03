Ukrainas president Zelenskyjs tidigare pressekreterare Julija Mendel åtalas för högförräderi, uppger ukrainska åklagare enligt AFP.

40-åringen var Zelenskyjs pressekreterare från valet 2019 till 2021. I dag bor hon utomlands och anklagar sin tidigare chef för korruption och auktoritärt styre.

Bland annat har hon hävdat att Ukraina inte har någon yttrandefrihet och att landet ”är på väg mot att utrotas”.

Enligt åklagarna har hon ”utnyttjat sin synlighet [...] för att sprida påståenden till stöd för anfallarstaten med syftet att misskreditera Ukraina”.

Mendel, som sedan tidigare belagts med sanktioner av Zelenskyj, skriver att åtalet ”bevisar att jag har rätt”.