Till vänster: Rysslands president Vladimir Putin under ett möte den 5 november. Till höger: Bilkö vid en bensinstation i Moskva i slutet av juni i år. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till ransonering av bränsle i flera delar av Ryssland, rapporterar TT.

Det är det statskontrollerade oljebolaget Rosneft som har infört ransoneringen. I exempelvis den sibiriska regionen Krasnojarsk innebär det att varje kund får köpa högst 30 liter bensin och 100 liter diesel var.

Enligt Kyiv Independent attackerade Ukraina under natten till måndagen ett oljeraffinaderi i Kirsji, cirka 15 mil från S:t Petersburg. Reuters rapporterar att åtta större raffinaderier i Ryssland ska ha attackerats under de senaste två veckorna.