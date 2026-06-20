Zlatan Ibrahimovic tror att USA kan vinna VM-guld
Kan USA vinna fotbolls-VM? Zlatan Ibrahimovic fick frågan i sin roll som expert på Fox Sport – och svarade ja.
– De har landet bakom sig och när man har det stödet är det svårt att förlora, säger han i sändningen enligt Sportbladet.
USA leder sin grupp efter premiärsegern mot Paraguay och gårdagkvällens vinst mot Australien med 2–0.
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