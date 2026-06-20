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Zlatan Ibrahimovic under en konfa på Strawberry Arena i februari. (NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMGruppspelet

Zlatan Ibrahimovic tror att USA kan vinna VM-guld

Av Tomas Ekelund
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Kan USA vinna fotbolls-VM? Zlatan Ibrahimovic fick frågan i sin roll som expert på Fox Sport – och svarade ja.

– De har landet bakom sig och när man har det stödet är det svårt att förlora, säger han i sändningen enligt Sportbladet.

USA leder sin grupp efter premiärsegern mot Paraguay och gårdagkvällens vinst mot Australien med 2–0.

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