Zlatan Ibrahimovic tror att USA kan vinna VM-guld

Zlatan Ibrahimovic under en konfa på Strawberry Arena i februari.

Kan USA vinna fotbolls-VM? Zlatan Ibrahimovic fick frågan i sin roll som expert på Fox Sport – och svarade ja.

– De har landet bakom sig och när man har det stödet är det svårt att förlora, säger han i sändningen enligt Sportbladet.

USA leder sin grupp efter premiärsegern mot Paraguay och gårdagkvällens vinst mot Australien med 2–0.