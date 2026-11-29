Anhänger till konservativa PP vid ett kampanjmöte i Madrid den 25 november.

Många spanjorer tar rösträtten i landet för given. Det säger den 100-åriga väljaren Pilar Cristóbal till El País inför söndagens parlamentsval. Själv minns hon åren då alla spanjorer inte hade möjlighet att rösta under diktatorn Francisco Franco.

– Vi uppskattar inte det vi har. Vi måste värna om det, säger hon.

Pilar säger till tidningen att valdagen är speciell för henne. Hon vaknar upp på bättre humör än vanligt och tar på sig fina kläder på äldreboendet i Barcelona där hon bor. 100-åringen säger att hon är mycket intresserad av politik, och att hon har sett samtliga debatter.

– Det gör mig ont när människor säger att de struntar i valet eller att alla politiker är likadana.