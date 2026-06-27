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Räddningsarbetare i Venezuela. (Fernando Vergara /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

1 600 räddningsarbetare har anlänt till Venezuela

Av Hedda Hallsenius
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Venezuela tar emot 1 600 utländska räddningsarbetare som skickats från fler än tio länder för att hjälpa till med insatserna efter jordskalven, rapporterar Reuters.

Fler räddningsarbetare väntas anlända under det kommande dygnet.

”Vi tackar det internationella samfundet för dess stöd och solidaritet under den här osäkra tiden för venezuelaner. Tillsammans tar vi oss ur det här”, skriver Oliver Blanco vid Venezuelas utrikesdepartement i ett inlägg på X.

Nästan sju miljoner människor, varav två miljoner i huvudstaden Caracas, beräknas ha påverkats av jordskalven, uppger FN enligt AFP.

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