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Video från den peruanska public service-kanalen TV Peru Noticias.
Jordbävningarna i Venezuela

Bebis räddad levande ur rasmassorna i bara blöjan

Av Kinga Sandén
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Räddningsarbetare har dragit ut en bebis levande från rasmassorna efter jordbävningen i Venezuela. Det rapporterar The Independent.

I flera videor från händelsen syns hur det dammiga barnet i bara blöja kisar mot ficklampornas sken när det grävs fram ur ett trångt utrymme och direkt räcks över till sin pappa.

Enligt TV Peru Noticias hittades barnet genom att pappan gick och ropade ner i bråten sida vid sida med de tysta räddningsarbetarna, som direkt började gräva när han fick svar.

Flera mirakulösa räddningar har ägt rum under dagen. En kvinna i La Guaira födde ett barn med hjälp av sina grannar direkt efter att hon räddats ur rasmassorna, enligt Tele Madrid. Flera husdjur har också dragits fram levande, rapporterar colombianska Semana.

För varje timme som går minskar dock hoppet. Många gräver med sina egna händer efter nära och kära, eftersom räddningsarbetarna har svårt att nå fram till de drabbade områdena, enligt Reuters.

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