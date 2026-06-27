Nytt jordskalv i Venezuela – kändes av i huvudstaden

Ett nytt kraftigt jordskalv har under natten drabbat Venezuela, rapporterar Reuters. Enligt det europeiska seismologiska centret EMSC hade skalvet magnituden 4,9.

Skalvet inträffade utanför landets norra kust och kändes av i bland annat huvudstaden Caracas.

Samtidigt fortsätter räddningsarbetet efter de två stora skalven tidigare i veckan som båda hade en magnitud över 7. Runt 50 000 människor saknas fortfarande och team från flera länder är på plats för att bistå.

Över 900 personer är bekräftat döda och drygt 3 300 personer är skadade.