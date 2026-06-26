589 har bekräftats döda i Venezuela – väntas fortsätta stiga

En gudstjänst i Buenos Aires för att hedra de döda i jordskalven.

Dödssiffran efter de förödande skalven i Venezuela stiger, rapporterar AP.

Enligt interimspresidenten Delcy Rodriguez har nu 589 personer bekräftats döda och 2 980 är skadade.

– Vi kommer att rädda de som är fast under rasmassorna. Vi arbetar outtröttligt med det här, säger hon.

Dödssiffran väntas stiga ännu mer under de kommande dagarna. Nära 50 000 personer har rapporterats saknade.