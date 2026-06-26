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En gudstjänst i Buenos Aires för att hedra de döda i jordskalven. (Rodrigo Abd /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

589 har bekräftats döda i Venezuela – väntas fortsätta stiga

Av Hedda Hallsenius
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Dödssiffran efter de förödande skalven i Venezuela stiger, rapporterar AP.

Enligt interimspresidenten Delcy Rodriguez har nu 589 personer bekräftats döda och 2 980 är skadade.

– Vi kommer att rädda de som är fast under rasmassorna. Vi arbetar outtröttligt med det här, säger hon.

Dödssiffran väntas stiga ännu mer under de kommande dagarna. Nära 50 000 personer har rapporterats saknade.

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika