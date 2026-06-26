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Grannar tröstar en mamma som sörjer utanför sitt kollapsade hus där två av hennes barn dog/En kvinna går omkring i rasmassorna.
Jordbävningarna i Venezuela

Nära 50 000 saknas: ”Jag vill veta var mitt barn är”

Av Linnea Järkstig
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Närmare 50 000 människor har rapporterats saknade efter de dubbla jordskalven i Venezuela, rapporterar flera medier och hänvisar till en sajt där anhöriga kan efterlysa nära och kära.

Desperata anhöriga gräver i rasmassorna efter sina försvunna familjemedlemmar. Trebarnsmamman Dayana Delgado, som letar efter sin åttaårige son, undrar var regeringens utlovade hjälp är och frågar sig varför det bara är hon och hennes grannar som söker igenom bråten.

– Jag vill veta var mitt barn är, säger hon till AP.

Chock och sorg utspelar sig på gatorna i Venezuela. En mamma i Caracas kollapsar när hennes barns kroppar sveps in i filtar och bärs iväg.

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