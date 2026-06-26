Skrik hörs från rasmassorna: ”Vi kan inte hjälpa”

Grannar bär en man som precis räddats från rasmassorna efter att hans hus kollapsat i La Guaira.

Kritiska timmar väntar i Venezuela mer än ett dygn efter de dubbla jordskalven som drabbade landet. På flera platser i landet hjälper grannar varandra att gräva efter anhöriga i rasmassorna, skriver AP. De skadade dras fram täckta av damm och blod.

På venezuelansk tv visas dramatiska bilder från räddningsinsatserna, bland annat på en kvinna som dras fram efter att ha varit fastklämd under en cementplatta. Endast hennes fot stack fram innan räddningsarbetare lyckades få fram henne vid liv.

I staden La Guaira kunde tre personer höras skrika under en kollapsad byggnad.

– De är fortfarande vid liv ... Det finns inget mer vi kan göra. Vi har inga verktyg. Vi har ingen möjlighet att hjälpa till, sa Antonio Bermudez, som bor i området, till AFP.

Dödssiffran har stigit till 235 och över 4 300 personer har hittats skadade, enligt landets hälsominister Carlos Alcarado.