Över 3 800 döda i Venezuela – FN vädjar om mer pengar

Till vänster: FN-toppen Tom Fletcher under ett besök i Venezuela. Till höger: Bild från staden La Guaira, som drabbades hårt av de dubbla jordbävningarna.

Dödssiffran efter de dubbla jordbävningarna i Venezuela den 24 juni har nu stigit till över 3 800 personer, rapporterar nyhetsbyrån ABC. Cirka 17 000 personer uppges vara skadade, samtidigt som nästan 18 000 har blivit hemlösa.

Under onsdagen gick FN ut och vädjade om 296 miljoner dollar – motsvarande cirka 2,9 miljarder svenska kronor – till nödhjälp i Venezuela, skriver nyhetsbyrån AFP. Enligt FN-toppen Tom Fletcher behövs pengarna för att hjälpa 1,3 miljoner människor under det närmaste halvåret.

Samtidigt har regeringen i Venezuela bett om att landets frysta tillgångar i andra länder ska göras tillgängliga för att användas i nödarbetet – bland annat 30 ton guld som finns i England, rapporterar AFP.

FN uppskattar att jordbävningarna i Venezuela orsakade skador för cirka 6,7 miljarder dollar – motsvarande ungefär 65 miljarder kronor.