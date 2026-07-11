Nioårig pojke tros leva – 17 dagar efter skalven

En nioårig pojke tros vara vid liv i ett kollapsat lägenhetshus i La Guaira i Venezuela, 17 dagar efter de förödande skalven, rapporterar Washington Post.

Efter att hans far hört knackningar inifrån bråten när han ropade sonens namn gjorde ett mexikanskt räddningsteam ett test med ljudutrustning som bekräftade det.

– Vi har interagerat med honom. Vi vet att vi får en medveten respons, säger räddningsledaren Miguel García.

Ett brasilianskt räddningsteam lyckades manövrera in en liten kamera. I mörkret såg de ett ansikte och blinkande ögon.

På fredagen rasade räddningstunnlarna fram till lägenheten ihop på grund av kraftigt regn. Efter det genomförde räddningsteamet ett test med värmekamera. Det visade att någon fortfarande lever i bråten.