Hur Delcy Rodriguez och hennes regering hanterar efterspelet av jordbävningarna blir ett test för regimens legitimitet och dess förmåga. Det skriver både Reuters och Bloomberg i sina analyser.

”Konkurrensen om hjälpinsatserna visar hur katastrofhjälp är ett viktigt politiskt slagfält i Venezuela”, skriver Bloomberg i en osignerad analys.

Venezuelas regim har snabbt styrt om mobilappen Venapp, som skapats för att ange regimkritiker, till en nödplattform för att anmäla saknade anhöriga eller förstörd infrastruktur.

Enligt den saknas 157 personer – samtidigt som oppositionens parallella plattform, som används av dem som inte litar på regeringen, listar 58 000 saknade.

Om regeringen lyckas dra nytta av den internationella hjälpen som strömmar till och få igång en effektiv återuppbyggnad kan det skapa nationell enighet, skriver Cassandra Garrison och Stephen Eisenhammer för Reuters:

”Det projektet kan definiera Rodriguez politiska framtid”.