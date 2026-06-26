ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor letar efter sina närstående i La Guaira, Venezuela den 26 juni 2026. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Analyser: Skalven blir Rodriguez första stora utmaning – och chans

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Hur Delcy Rodriguez och hennes regering hanterar efterspelet av jordbävningarna blir ett test för regimens legitimitet och dess förmåga. Det skriver både Reuters och Bloomberg i sina analyser.

”Konkurrensen om hjälpinsatserna visar hur katastrofhjälp är ett viktigt politiskt slagfält i Venezuela”, skriver Bloomberg i en osignerad analys.

Venezuelas regim har snabbt styrt om mobilappen Venapp, som skapats för att ange regimkritiker, till en nödplattform för att anmäla saknade anhöriga eller förstörd infrastruktur.

Enligt den saknas 157 personer – samtidigt som oppositionens parallella plattform, som används av dem som inte litar på regeringen, listar 58 000 saknade.

Om regeringen lyckas dra nytta av den internationella hjälpen som strömmar till och få igång en effektiv återuppbyggnad kan det skapa nationell enighet, skriver Cassandra Garrison och Stephen Eisenhammer för Reuters:

”Det projektet kan definiera Rodriguez politiska framtid”.

Omni förklararSå drabbar jordbävningarna ett redan prövat Venezuela

Omni Mer
Cassandra Garrison och Stephen Eisenhammer: Jordbävningarna skiftar den politiska terrängen för ledaren Delcy Rodriguez
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Bloomberg: Jordbävningskrisen blir ett prov för Rodriguez legitimitet
analys · Bloomberg  · Ofta betalvägg
John Liu: De dödliga skalven är en spark i magen på en ekonomi på knä (25 juni)
analys · CNN
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen