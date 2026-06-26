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V-ledaren Nooshi Dadgostar i Visby. (SVT/Skärmdump)
AlmedalenV:s halvdag

Nooshi Dadgostar vill ha regering utan C: ”Det blir tajt”

Av Hedda Hallsenius
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Dadgostar inleder precis som S-ledaren Magdalena Andersson sitt tal i Almedalen med att prata fotboll.

I talet säger hon även att V vill byta statsminister, men också politik i höst. Hon påpekar att det i undersökningarna finns ett stöd för en vänsterregering utan Centerpartiet.

– Det kommer bli tajt, men jag är övertygad om att tillsammans så klarar vi det. 

Vänsterpartiet är garanten för att en ny regering håller till vänster, säger hon.

V har under dagen gått ut med att partiet vill höja pensionerna med 2 000 kronor i månaden under nästa mandatperiod. V har även tidigare velat höja pensionerna, men partiets förslag blockerades av Tidöpartierna, säger Dadgostar.

Hon pratar även om en stor bostadsreform, att V vill göra tandvården avgiftsfri, att korta arbetstiden och att genomföra prissänkningar på mat, el och boenden.

– Nu är det någon annans tur att betala. Nu skickar vi notan till de som har råd, bankerna, matjättarna och elbolagen.

Hon säger också att V ska stoppa ”deporteringspolitiken” med tonårsutvisningar, och att partiet ska se till att kämpa för ett fritt Palestina och ett fritt Ukraina.

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