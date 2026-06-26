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Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) talar under Almedalsveckan. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenV:s halvdag

Analyser: Dadgostar har satt hela sin trovärdighet i pant

Av Hedda Hallsenius
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I sitt tal i Almedalen radar Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar upp vallöften inför den kommande mandatperioden. Bland annat ska det bli gratis tandvård, halva priset på kollektivtrafik och ”bebispeng” för nyblivna föräldrar.

Desto mindre tydligt är hur det hela ska finansieras, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell i sin analys. Dadgostar bjuder högerpressen på ”veckans enklaste möjlighet att sucka över oseriös vänsterpopulism”, tycker han.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein tar upp att det är lite luddigt hur exakt V:s miljardärskatt ska utformas, men att partiet inte är främmande för att gå till val på skattehöjningar.

– Höjda skatter för rika ingår i V:s arbetsbeskrivning, i deras dna, säger hon.

Cantwell anser att V spelat bort sitt starkaste kort genom att satsa allt på att kräva ministerposter.

”Dadgostar lovar fälla varje regering hon själv inte ingår i. Hur det blir med den saken återstår att se,” skriver han.

Marmorstein säger att det kommer att krävas mycket för att partiet ska vika sig och släppa fram Magdalena Andersson som statsminister utan att V kommer in i Rosenbad. Då skulle det bli svårt att tro dem nästa gång de kräver någonting.

– Nooshi Dadgostar har satt hela sin trovärdighet i pant, säger hon.

Oisín Cantwell: Det må ha varit nitlottarnas nitlott, men för Dadgostar hägrar storvinsten
Aftonbladet
Elisabeth Marmorstein: Det hördes att V:s främsta strategi är att locka vänsterlutande socialdemokrater
www.svtplay.se
Tobias Sandblad: Dadgostar tog upp allt från välfärd till plånboksfrågor och klimat
Sveriges Radio

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Dadgostar: V kommer att prioritera barnfamiljer
Expressen
”Det har med den här regeringen blivit betydligt dyrare att gå runt som barnfamilj”, säger Dadgostar
TT
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