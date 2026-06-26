Dadgostar om sänkta skatter: ”M lever i en annan galax”

Vänsterpartiet och Moderaterna har diametralt olika syn på läget i den svenska ekonomin. Det blev tydligt när finansministern Elisabeth Svantesson och V-ledaren Nooshi Dadgostar möttes i debatt på Expressens scen i Almedalen.

Svantesson lyfte fram hur regeringen sänkt skatter och att inflationen gått ner under mandatperioden.

– Det ger en otroligt stabil grund att stå på framåt, sa Svantesson.

Dadgostar menade å sin sida att skattesänkningarna främst gynnat personer med högst löner. För egen del har hon inte pratat med en enda människa som håller med om att det blivit bättre, hävdade Dadgostar.

– Det är som att ni lever i en annan galax, sa V-ledaren.