Vänsterpartiet vill ge nyblivna föräldrar 15 000 kronor

Alla nyblivna föräldrar ska få 15 000 kronor i ”bebispeng”. Det föreslår Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar på Expressens debattsida.

Hon skriver att familjernas ekonomiska situation har blivit sämre under den senaste mandatperioden och att många, inte minst ensamstående, har svårt att klara vardagen. Samtidigt är den första tiden med bebis väldigt kostsam, påpekar hon.

Partiet vill också höja barnbidraget med 500 kronor samt införa ett ensamståendetillägg på 300 kronor.

”Om vi får förtroendet att vara med och leda Sverige efter valet kommer vi prioritera barnfamiljerna”, skriver Dadgostar.