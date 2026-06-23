Mohamsson vädjar om C- och M-röster: ”Ska stoppa en regering med Dadgostar”

Under sitt tal i Almedalen försökte den opinionsmässigt hårt pressade Simona Mohamsson locka tillbaka liberala väljare som gått till Centerpartiet.

– Låna ut din röst till mig så lovar jag att sätta stopp för en regering med Nooshi Dadgostar, sa L-ledaren, som även vädjade om stödröster högerut:

– Liberalerna är partiet för er – välj storleken L i stället för M.

Sverige ska bli det smartaste landet i Europa, var Mohamssons huvudlöfte i talet. Det är dags för ”plugghästarnas revansch” – Sverige är en kunskapsekonomi, och det måste märkas, sa hon.

– Det måste märkas i klassrummet, med fler spetsutbildningar i natur och teknik. Det måste märkas på våra universitet, med mer världsledande forskning. Och det måste märkas mer i din plånbok om du utbildar dig.

L presenterade i dag ett krav på att sänka inkomstskatten med 30 miljarder. För att ingen ska hållas tillbaka i Sverige krävs mer tillväxt och entreprenörskap, sa Mohamsson och fortsatte:

– Och kanske till och med att fler blir miljardärer på kuppen.