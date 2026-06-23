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Simona Mohamsson håller tal. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenL:s halvdag

Mohamsson vädjar om C- och M-röster: ”Ska stoppa en regering med Dadgostar”

Av Joel Malmén
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Under sitt tal i Almedalen försökte den opinionsmässigt hårt pressade Simona Mohamsson locka tillbaka liberala väljare som gått till Centerpartiet.
– Låna ut din röst till mig så lovar jag att sätta stopp för en regering med Nooshi Dadgostar, sa L-ledaren, som även vädjade om stödröster högerut:
– Liberalerna är partiet för er – välj storleken L i stället för M.
Sverige ska bli det smartaste landet i Europa, var Mohamssons huvudlöfte i talet. Det är dags för ”plugghästarnas revansch” – Sverige är en kunskapsekonomi, och det måste märkas, sa hon.
– Det måste märkas i klassrummet, med fler spetsutbildningar i natur och teknik. Det måste märkas på våra universitet, med mer världsledande forskning. Och det måste märkas mer i din plånbok om du utbildar dig.
L presenterade i dag ett krav på att sänka inkomstskatten med 30 miljarder. För att ingen ska hållas tillbaka i Sverige krävs mer tillväxt och entreprenörskap, sa Mohamsson och fortsatte:
– Och kanske till och med att fler blir miljardärer på kuppen.

Omni förklararIngen kris för liberalism – ändå kämpar Liberalerna

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Krisen i LiberalernaKontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
Mohamsson: Antingen är man med mig eller emot mig
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Tidökällor: Nattsvart – en röst på L är bortkastad
www.tv4.se
L: Sänk inkomstskatten med 30 miljarder
TT
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