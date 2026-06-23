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Simona Mohamsson. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenL:s halvdag

Analyser: Hög energi – men det hjälper inte

Av Joel Malmén
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Om energi gick att omsätta i väljarstöd skulle L-ledaren Simona Mohamsson vinna valet – men det går inte, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

Ingenting tycktes omöjligt för Mohamsson när hon ångade fram på Almedalens scen – hon tänker rentav göra svenskarna intelligentare. Hon borde vara försiktig med vad hon önskar sig, skriver Cantwell.

”För tänk om väljarna blir så smarta att de inser det meningslösa i att stödrösta på ett parti som skvalpar runt en procent i opinionsmätningarna.”

Dagens stora vallöfte från Mohamsson var en sänkning av den statliga inkomstskatten på upp till 30 miljarder. Det är tveksamt om hon får med Tidökollegorna på det, enligt SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein.

M har egna vallöften som kostar 50 miljarder i skatteintäkter, KD tycker inte skattesänkningar är prioriterade och SD vill fokusera på låg- och medelinkomsttagare, fortsätter hon.

– Alla fyra skriver förvisso under på mantrat ”hälften (av lönen) kvar”, men frågan är hur hårt de andra tre partierna kommer driva det. Det är en dyr skattesänkning.

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Oisín Cantwell: Mohamsson borde vara försiktig med vad hon önskar sig
analys · Aftonbladet
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tv · www.svtplay.se
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Mohamsson vädjar om C- och M-röster: ”Ska stoppa en regering med Dadgostar”

Under sitt tal i Almedalen försökte den opinionsmässigt hårt pressade Simona Mohamsson locka tillbaka liberala väljare som gått till Centerpartiet. – Låna ut din röst till mig så lovar jag att sätta stopp för en regering med Nooshi Dadgostar, sa L-ledaren, som även vädjade om stödröster högerut: – Liberalerna är partiet för er – välj storleken L i stället för M. Sverige ska bli det smartaste landet i Europa, var Mohamssons huvudlöfte i talet. Det är dags för ”plugghästarnas revansch” – Sverige är en kunskapsekonomi, och det måste märkas, sa hon. – Det måste märkas i klassrummet, med fler spetsutbildningar i natur och teknik. Det måste märkas på våra universitet, med mer världsledande forskning. Och det måste märkas mer i din plånbok om du utbildar dig. L presenterade i dag ett krav på att sänka inkomstskatten med 30 miljarder. För att ingen ska hållas tillbaka i Sverige krävs mer tillväxt och entreprenörskap, sa Mohamsson och fortsatte: – Och kanske till och med att fler blir miljardärer på kuppen.

Mohamsson håller tal.
AlmedalenL:s halvdagSimona MohamssonOisín CantwellElisabeth MarmorsteinPolitikLiberalerna