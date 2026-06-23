Analyser: Hög energi – men det hjälper inte

Om energi gick att omsätta i väljarstöd skulle L-ledaren Simona Mohamsson vinna valet – men det går inte, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

Ingenting tycktes omöjligt för Mohamsson när hon ångade fram på Almedalens scen – hon tänker rentav göra svenskarna intelligentare. Hon borde vara försiktig med vad hon önskar sig, skriver Cantwell.

”För tänk om väljarna blir så smarta att de inser det meningslösa i att stödrösta på ett parti som skvalpar runt en procent i opinionsmätningarna.”

Dagens stora vallöfte från Mohamsson var en sänkning av den statliga inkomstskatten på upp till 30 miljarder. Det är tveksamt om hon får med Tidökollegorna på det, enligt SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein.

M har egna vallöften som kostar 50 miljarder i skatteintäkter, KD tycker inte skattesänkningar är prioriterade och SD vill fokusera på låg- och medelinkomsttagare, fortsätter hon.

– Alla fyra skriver förvisso under på mantrat ”hälften (av lönen) kvar”, men frågan är hur hårt de andra tre partierna kommer driva det. Det är en dyr skattesänkning.