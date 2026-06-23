Tidökällor: Nattsvart – en röst på L är bortkastad
Frustrationen över sorgebarnet Liberalerna fortsätter att växa inom Tidöpartierna, rapporterar TV4 Nyheterna.
Kanalens Tidökällor uppger samstämmigt att en röst på partiet, som kört fast vid tvåprocentsstrecket, är bortkastad.
– Det är nattsvart, säger en central M-källa.
L-ledaren Simona Mohamsson säger under partiets halvdag i Almedalen att hon ”tackar gudarna att det inte är val i dag”, men tillägger:
– Nu börjar andra halvlek och vi är så redo. Vi vill mer och vi kommer att bevisa det varje dag fram till valdagen.
Just nu upplåst för alla
Krisen i Liberalerna • Kontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
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