Tidökällor: Nattsvart – en röst på L är bortkastad

Frustrationen över sorgebarnet Liberalerna fortsätter att växa inom Tidöpartierna, rapporterar TV4 Nyheterna.

Kanalens Tidökällor uppger samstämmigt att en röst på partiet, som kört fast vid tvåprocentsstrecket, är bortkastad.

– Det är nattsvart, säger en central M-källa.

L-ledaren Simona Mohamsson säger under partiets halvdag i Almedalen att hon ”tackar gudarna att det inte är val i dag”, men tillägger:

– Nu börjar andra halvlek och vi är så redo. Vi vill mer och vi kommer att bevisa det varje dag fram till valdagen.