Mohamsson: Antingen är man med mig eller emot mig

I en intervju med SvD höjer Simona Mohamsson ett varningens finger mot L-ledamöter som tänker fälla Tidöregeringens förslag, exempelvis om strängare regler för invandring.

– Politik är ett lagarbete, vill man inte vara del av laget då är dörren där, säger hon.

Mohamsson tar till en fotbollsliknelse och säger att hon vill ha en startelva som vill göra mål på motståndaren, inte självmål. Hon ägnar sig inte åt politik för att skaffa vänner, utan för att förändra samhället, tillägger hon.

– Antingen är man med mig eller så är man mot mig.