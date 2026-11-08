24-årige Michal Oksiński misstänks för terrordådet i Kraków samt morden på sin mamma, pappa och syster, rapporterar polska tidningen Fakt.

En tidigare klasskamrat till Michal berättar för den polska radiokanalen Eska att han brukade rita bilder av våldsdåd under lektionerna.

– Vi frågade honom vad de föreställde och han svarade att det var en attack mot skolan, berättar personen.

Michal Oksiński beskrivs som tillbakadragen och sluten av både tidigare klasskamrater och grannar. Enligt Polens inrikes- och administrationsminister Marcin Kierwiński var han ”fascinerad av högerextrema ideologier”.

Polska medier skriver att Michal hade licens för sportskyttevapen och var medlem i en lokal skytteklubb som han återkommande besökte tillsammans med sin pappa.