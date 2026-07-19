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Justin Bieber under halvtidsshowen. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

27 minuter lång paus – efter VM:s historiska halvtidsshow

Av Adam Lindh
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27 minuter tog det från att domaren blåste av för halvtidsvila tills den andra halvleken startade igen. Däremellan genomfördes en Super Bowl-liknande halvtidsshow där bland andra Madonna, Shakira, Justin Bieber och det sydkoreanska bandet BTS uppträdde.

Showen inleddes med Madonna, som gjorde entré tillsammans med de brasilianska fotbollsikonerna Ronaldinho och Ronaldo, som eskorterade henne ut på planen.

Därefter tog Mupparna, med gitarrer i högsta hugg, över scenen tillsammans med en symfoniorkester och framförde ”Seven Nation Army”, följt av den norska hejaramsan ”Ro”.

Sedan var det dags för BTS att inta mittplan. Därefter tog showen en tydligt amerikansk prägel när huvudkaraktären Ted Lasso från Apple TV+-serien med samma namn gjorde entré och lämnade över scenen till Justin Bieber.

Därefter uppträdde Shakira tillsammans med Burna Boy med VM-låten ”Dai Dai”.

Showen avslutades med att samtliga artister samlades tillsammans med en barnkör ledd av Coldplay-stjärnan Chris Martin. Tillsammans framförde de en avslutningslåt med budskapet ”kärlek”.

TV4 sänder VM-finalen
www.tv4play.se
Det var även stjärnspäckat innan första halvtid, med bland annat Tom Cruise som höll tal
BBC
Den engelska fotbollsikonen beskriver showen som ”usel”
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