AC i politiska hetluften under franska värmeböljan
En livlig politisk debatt om luftkonditionering har brutit ut i Frankrike under rekordvärmeböljan, rapporterar BBC.
Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar massubventioneringar, och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs.
– Det finns platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det, säger partiledaren Marie Tondelier, med syfte på skolor och sjukhus.
Därmed bryter hon ett tabu inom partiet, som tidigare sett luftkonditionering som värsta tänkbara lösning på – och en pådrivande faktor i – klimatkrisen.
Runt 25 procent av franska hushåll har AC, jämfört med runt 50 procent i Spanien och Italien.
Värmeböljan i Europa — det gäller saken
- En extrem värmebölja har drabbat stora delar av Europa med röda varningar i bland annat Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien.
- Frankrike har noterat två dygn i rad med de högsta medeltemperaturerna någonsin, och halva landet har uppmätt 40 grader under värmeböljan.
- Värmen har lett till att tusentals skolor stängt eller anpassat sina scheman i Frankrike och Storbritannien, samt att offentliga evenemang och demonstrationer förbjudits på vissa håll.
- Strömavbrott har drabbat tiotusentals hushåll i Frankrike och flera städer i Italien, samtidigt som försäljningen av fläktar och AC slagit rekord.
- Värmeböljan kopplas till flera dödsfall, inklusive drunkningsolyckor och barn som dött i bilar, samt ökade politiska krav på utbyggd luftkonditionering.
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