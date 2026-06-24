AC i politiska hetluften under franska värmeböljan

En livlig politisk debatt om luftkonditionering har brutit ut i Frankrike under rekordvärmeböljan, rapporterar BBC.

Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar massubventioneringar, och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs.

– Det finns platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det, säger partiledaren Marie Tondelier, med syfte på skolor och sjukhus.

Därmed bryter hon ett tabu inom partiet, som tidigare sett luftkonditionering som värsta tänkbara lösning på – och en pådrivande faktor i – klimatkrisen.

Runt 25 procent av franska hushåll har AC, jämfört med runt 50 procent i Spanien och Italien.