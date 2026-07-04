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Tino Chrupalla och Alice Wiedel. (Katharina Kausche /AP/TT / AP)
Politiska läget i Tyskland

AFD:s ledare får styra partiet i två år till

Av Joel Malmén
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Det tyska ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland (AFD) har valt om sina två partiledare Alice Wiedel och Tino Chrupalla på sitt landsmöte, rapporterar AP.

Weidel fick 81 procent av rösterna och Chrupalla 70 procent. Ingen ställde upp emot dem. Duon har lett partiet i fyra år och får nu leda det i två år till – tyska partiledare väljs vartannat år.

Samtidigt som landsmötet pågick demonstrerade tiotusentals tyskar mot AFD. Bland annat blockerade de flera vägar.

Chrupalla fördömde protesterna: ”Huliganer”
AP  · Ofta betalvägg
Mellan 30 000 och 50 000 demonstrerade
AFP  · Ofta betalvägg
Många tyska partier har två partiledare
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