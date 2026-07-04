AFD:s ledare får styra partiet i två år till

Det tyska ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland (AFD) har valt om sina två partiledare Alice Wiedel och Tino Chrupalla på sitt landsmöte, rapporterar AP.

Weidel fick 81 procent av rösterna och Chrupalla 70 procent. Ingen ställde upp emot dem. Duon har lett partiet i fyra år och får nu leda det i två år till – tyska partiledare väljs vartannat år.

Samtidigt som landsmötet pågick demonstrerade tiotusentals tyskar mot AFD. Bland annat blockerade de flera vägar.