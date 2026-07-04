Tusentals demonstrerar i protest när AFD väljer ledare

Tusentals demonstranter är under lördagen på plats i Erfurt för att försöka störa valet av nya partiledare i ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland (AFD), skriver AP.

AFD har vuxit till Tysklands näst största parti, men synen på partiet delar landet. Samtliga övriga partier har sagt att det inte är aktuellt att samarbeta med AFD.

Dagens val väntas sluta med att partiledarduon Alice Weidel och Tino Chrupalla som lett partiet i fyra år får förnyat mandat två år till.