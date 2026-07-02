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Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. (Mandel Ngan/AP/TT)
Politiska läget i Tyskland

Förbud mot sjukskrivningar via telefon – reformpaket ska rädda tysk ekonomi

Av Alice Hermansson
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Tyskar kommer inte längre att få sjukskriva sig via telefon, och arbetsgivare får kräva läkarintyg från den första sjukdagen. Lagändringarna är en del av ett omfattande ekonomiskt reformpaket som presenteras av den tyska regeringen på torsdagen, skriver AP.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har sedan han kom till makten förra året uttryckt oro över landets höga sjuktal. I genomsnitt är en tysk sjukskriven 19 dagar om året.

– Vi kan inte acceptera de här höga sjuktalen i våra företag, säger Merz under en presskonferens.

Reformpaketet innehåller 34 olika förslag för att stärka den tyska ekonomin. Bland annat föreslås skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare samt ändringar i pensionssystemet.

Ska öka pensionsåldern från 65 till 67
apnews.com
Tidigare krävdes sjukintyg efter tre dagar
AFP  · Ofta betalvägg
Merz: ”Den här dagen är en bra dag för Tyskland”
live · p.dw.com
Kräver kraftiga åtgärder för att få igång ekonomin
TT
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