Tyskland ser ökning av vänsterextrema våldsbrott

Tysk underrättelsetjänst varnar för att vänsterextremismen ökar i landet, rapporterar Financial Times. I en ny rapport uppger myndigheten att antalet våldsbrott med vänsterextrema motiv ökade med 60 procent under 2025. Brotten omfattade bland annat mordförsök, misshandel, sabotage och mordbränder.

– Vänsterextremismen ökar återigen i Tyskland och utgör ett hot mot den allmänna säkerheten och ordningen, sa inrikesminister Alexander Dobrindt vid en presskonferens där årsrapporten presenterades.

Enligt Dobrindt sker ökningen bland annat som en reaktion på den redan utbredda högerextremismen i Tyskland.

– För både vänster- och högerextremister ser vi att våldspotentialen ökar kraftigt, sa Dobrindt.