AI-jätten Anthropic bekräftar nu den nya introduktionskursen på 83 dollar per aktie. Det motsvarar beräknade intäkter på 81,3 miljarder dollar – vilket gör börsnoteringen till den största hittills.

Aktien väntas börja handlas i New York senare i dag.

Anthropic, som står bakom AI-verktyget Claude, är den första av de renodlade AI-spelarna som noteras, skriver flera medier. Även Chat GPT-skaparen Open AI planerar en notering på börsen.