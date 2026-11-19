AI-bolaget bekräftar pris i dagens börsnotering – rekord
AI-jätten Anthropic bekräftar nu den nya introduktionskursen på 83 dollar per aktie. Det motsvarar beräknade intäkter på 81,3 miljarder dollar – vilket gör börsnoteringen till den största hittills.
Aktien väntas börja handlas i New York senare i dag.
Anthropic, som står bakom AI-verktyget Claude, är den första av de renodlade AI-spelarna som noteras, skriver flera medier. Även Chat GPT-skaparen Open AI planerar en notering på börsen.
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