AI-frossan är tillbaka: ”Kommer att bli kaos”

AI-oron pressar återigen världens börser och enligt experter är det inte fel att ta hem vinster efter det chipdrivna börsrallyt.

– Med det sagt råder jag kunderna att fortsätta vara investerade, säger ING:s investeringschef Vincent Juvyns till Bloomberg.

Volatiliteten på Sydkoreas börs beror enligt teknikförvaltaren Inge Heydorn på vinsthemtagningar i AI-vinnarna Samsung och SK Hynix som utgör mer än halva Kospi-indexet, skriver DI.

Bakgrunden är bolagens enorma AI-vinster.

– Med dessa förändringar och de här enorma pengarna som kommit in så är det klart att det kommer bli kaos, säger Heydorn till DI.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall pekar på oro över AI-jättarnas korsvisa investeringar och rapporter om kinesiska framsteg inom chiptillverkning som skäl för börsfrossan.