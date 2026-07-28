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Investeraren John Romolo på Wall Street. Arkivbild. (Richard Drew / AP)
Stämningen på börsen

AI-frossan är tillbaka: ”Kommer att bli kaos”

Av Andreas Victorzon
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AI-oron pressar återigen världens börser och enligt experter är det inte fel att ta hem vinster efter det chipdrivna börsrallyt.

– Med det sagt råder jag kunderna att fortsätta vara investerade, säger ING:s investeringschef Vincent Juvyns till Bloomberg.

Volatiliteten på Sydkoreas börs beror enligt teknikförvaltaren Inge Heydorn på vinsthemtagningar i AI-vinnarna Samsung och SK Hynix som utgör mer än halva Kospi-indexet, skriver DI.

Bakgrunden är bolagens enorma AI-vinster.

– Med dessa förändringar och de här enorma pengarna som kommit in så är det klart att det kommer bli kaos, säger Heydorn till DI.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall pekar på oro över AI-jättarnas korsvisa investeringar och rapporter om kinesiska framsteg inom chiptillverkning som skäl för börsfrossan.

Investeringschef: Fullständigt normalt att ta hem vinster
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Förvaltaren: ”Det är klart att det kommer bli kaos”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Strateg: Man måste ha en ganska hög risktolerans
TT
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Stämningen på börsenArtificiell intelligensEsbjörn LundevallWall Street