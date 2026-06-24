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Illustrationsbild, en deltagare i en cybersäkerhetsövning arrangerad av NSA. (NSA)
Stoppet för Anthropics modeller

AI hittade svagheter i USA:s mest skyddade it-system

Av Helena Sällström
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En AI-modell från Anthropic identifierade sårbarheter i några av USA:s mest skyddade it-system under tester, uppger en anonym tjänsteman för AP.

Uppgifterna tycks röra samma tester som senatorn Mark Warner hänvisade till under en utfrågning i kongressen den 11 juni. Han sa då att AI-modellen Mythos hade tagit sig in i ”nästan alla” hemliga system på ”bara några timmar”. Enligt Warner kom den informationen från Joshua Rudd, chef för USA:s signalspaningsmyndighet NSA.

Källor som New York Times har talat med tonar dock ner Warners uttalande och betonar att det handlade om kontrollerade tester i en avgränsad miljö. Enligt AP skedde de inom ramen för ”Project Glasswing”, där techbolag och andra aktörer samarbetar för att skydda kritisk infrastruktur mot hot från kraftfull AI.

Varken Anthropic eller NSA har kommenterat uppgifterna
AP  · Ofta betalvägg
En verklig angripare skulle normalt inte ha samma utgångsläge som NSA:s egen teststyrka
NY Times  · Ofta betalvägg
Betonas att det var tester och inte ett yttre intrång i systemen
thenextweb.com
 
USA:s signalspaningsmyndighet NSA
Wikipedia (sv)
National Security Agency (förkortat NSA), Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA. Den lyder under försvarsdepartementet och är baserad i Fort Meade i Maryland, mellan Baltimore och Washington, D.C., längs motorvägen Patuxnet.

Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken

  • Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
  • Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
  • USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
  • Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
  • Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
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