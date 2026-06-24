AI hittade svagheter i USA:s mest skyddade it-system

En AI-modell från Anthropic identifierade sårbarheter i några av USA:s mest skyddade it-system under tester, uppger en anonym tjänsteman för AP.

Uppgifterna tycks röra samma tester som senatorn Mark Warner hänvisade till under en utfrågning i kongressen den 11 juni. Han sa då att AI-modellen Mythos hade tagit sig in i ”nästan alla” hemliga system på ”bara några timmar”. Enligt Warner kom den informationen från Joshua Rudd, chef för USA:s signalspaningsmyndighet NSA.

Källor som New York Times har talat med tonar dock ner Warners uttalande och betonar att det handlade om kontrollerade tester i en avgränsad miljö. Enligt AP skedde de inom ramen för ”Project Glasswing”, där techbolag och andra aktörer samarbetar för att skydda kritisk infrastruktur mot hot från kraftfull AI.