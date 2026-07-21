AI-kampen hårdnar – jättar slår larm om kinesiska rivaler

Kinesiska öppna AI-modeller utmanar de amerikanska jättarna Open AI och Anthropic. Nu slår deras chefer larm och vill se hårdare reglering av de kinesiska rivalerna, skriver Wall Street Journal.

Att modellerna är öppna gör att de kan modifieras och användas på osäkra sätt, varnar Open AI:s strategichef Dean Ball och Anthropics vd Dario Amodei.

Samtidigt hävdar analytiker att de amerikanska jättarna främst försöker bromsa konkurrensen.

Vita huset uppges vara splittrat om huruvida användningen av de billigare kinesiska modellerna ska begränsas, skriver tidningen.