AI-kostnaderna skenar – är ”tokenmaxxing” ute nu?

Flera bolag som var tidigt ute med att sätta AI-verktyg i händerna på sina anställda har börjat strama åt användningen, rapporterar Financial Times. Orsaken är de skenande kostnaderna.

Bland annat har Amazon, Walmart, Cisco, Uber och Meta infört kvoter och börjat hänvisa anställda till billigare AI-modeller.

Även New York Times skriver om att fenomenet med ”tokenmaxxing” – att använda så mycket AI i arbetet som möjligt – tycks hålla på att dö ut. Nu är det ”tokenminning”, en förkortning av ”token minimizing”, som är trendigt, konstaterar tidningen.