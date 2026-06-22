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Techbolagens AI-race

AI-kostnaderna skenar – är ”tokenmaxxing” ute nu?

Av Helena Sällström
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Flera bolag som var tidigt ute med att sätta AI-verktyg i händerna på sina anställda har börjat strama åt användningen, rapporterar Financial Times. Orsaken är de skenande kostnaderna.

Bland annat har Amazon, Walmart, Cisco, Uber och Meta infört kvoter och börjat hänvisa anställda till billigare AI-modeller.

Även New York Times skriver om att fenomenet med ”tokenmaxxing” – att använda så mycket AI i arbetet som möjligt – tycks hålla på att dö ut. Nu är det ”tokenminning”, en förkortning av ”token minimizing”, som är trendigt, konstaterar tidningen.

Näringslivet har börjat utvärdera när det är kostnadsmässigt motiverat att använda AI
Financial Times  · Ofta betalvägg
Företagen väntas även fortsatt spendera stora summor på AI
NY Times  · Ofta betalvägg
Tokens är små byggblock av text – så här funkar det och därför handlar det om pengar
bakgrund · help.openai.com
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