AI-raketen Sivers faller efter rabatterad emission

Kursrusaren Sivers Semiconductors faller på börsen på onsdagen efter bolagets riktade nyemission sent i går då halvledarbolaget tog in cirka 700 miljoner kronor.

Teckningskursen i emissionen landade på 57 kronor, vilket var en rabatt på nästan 10 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. Aktien tappar drygt 9 procent på onsdagen till strax över emissionskursen.

Trots dagens fall är aktien upp närmare 1 300 procent sedan årsskiftet, en uppgång som enligt bedömare drivits av spekulationer och AI-haussen på globala börser.