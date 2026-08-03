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Jimmie Åkesson (SD) och Linda Lindberg (SD) äter glass på glassrestaurangen Smultronstället när de inleder sin valturné på Göta Kanal. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Opinionsläget

Åkesson ”inte orolig” trots läget – räknar med spurt

Av Tor Gasslander
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Jimmie Åkesson medger att det inte ser så ljust ut i opinionen för hans regeringsunderlag, skriver Aftonbladet, som följt med SD-ledaren på bussturné. Trots det säger Åkesson att han ”inte är orolig”.

– Väldigt många bestämmer sig sista veckan till och med. Så vi har ju rätt gott om tid att vinna över dem som vi behöver vinna.

En rad opinionsmätningar har under våren och sommaren visat på ett stort försprång för oppositionen i opinionen. Tidölaget pressas dessutom av att L riskerar att åka ut helt, och ta många röster med sig.

Just nu upplåst för alla
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Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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Valet 2026OpinionslägetJimmie ÅkessonLiberalernaSverigedemokraterna