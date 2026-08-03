Åkesson ”inte orolig” trots läget – räknar med spurt
Jimmie Åkesson medger att det inte ser så ljust ut i opinionen för hans regeringsunderlag, skriver Aftonbladet, som följt med SD-ledaren på bussturné. Trots det säger Åkesson att han ”inte är orolig”.
– Väldigt många bestämmer sig sista veckan till och med. Så vi har ju rätt gott om tid att vinna över dem som vi behöver vinna.
En rad opinionsmätningar har under våren och sommaren visat på ett stort försprång för oppositionen i opinionen. Tidölaget pressas dessutom av att L riskerar att åka ut helt, och ta många röster med sig.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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