DN/Ipsos: Tidöpartierna behöver rekordspurta för att vinna

Om Tidöpartierna ska ta igen gapet till oppositionen innan valet i höst krävs en rekordspurt. Det visar en analys från DN/Ipsos.

Oppositionen får 54 procent av väljarstödet i den senaste mätningen i juni, medan regeringen och Sverigedemokraterna bara får 44 procent.

– Vi ägnar oss inte åt att förutse framtiden, men ska Tidöpartierna få regera en mandatperiod till så måste de med råge överträffa vad som skett de senaste valrörelserna, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, som säger att det lutar mot ett regeringsskifte.

Om man tittar på hur väljarstödet har förändrats fram till valdagen de senaste tre gångerna, skulle Tidöpartierna sluta på 46,4 procent och oppositionen på 52,5.