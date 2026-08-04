Åkesson: ”Krokodiltårar” har aldrig varit mer passande
Aftonbladets ledarsida har i flera år ”ägnat sig åt den fulaste form av smutskastning” mot sverigedemokrater. Det skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson på X efter uppståndelsen kring partikollegan Richard Jomshofs quisling-inlägg.
Åkesson tycker att varken Jomshof eller någon annan behöver ”ta till överord” och efterfrågar en mer saklig debatt, och tillägger:
”Med det sagt: Aldrig har väl ordet krokodiltårar varit mer passande.”
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