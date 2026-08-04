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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) inleder sin valturné på Göta Kanal, 24 juli. (Stefan Jerrevång/TT)
Jomshofs utspel

Åkesson: ”Krokodiltårar” har aldrig varit mer passande

Av Patrik Dahlin
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Aftonbladets ledarsida har i flera år ”ägnat sig åt den fulaste form av smutskastning” mot sverigedemokrater. Det skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson på X efter uppståndelsen kring partikollegan Richard Jomshofs quisling-inlägg.

Åkesson tycker att varken Jomshof eller någon annan behöver ”ta till överord” och efterfrågar en mer saklig debatt, och tillägger:

”Med det sagt: Aldrig har väl ordet krokodiltårar varit mer passande.”

Jimmie Åkesson på X
x.com
Kristersson: Ska säga till Åkesson vad jag tycker
Aftonbladet
I ett inlägg kallar Jomshof Aftonbladets Anders Lindberg för quisling
Expressen
Inlägget var en reaktion på ett klipp där Lindberg talade om Jomshof som möjlig justitieminister
Aftonbladet
Jomshof kallar S-ledaren Magdalena Andersson för samma sak
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TT
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Jomshofs utspelRichard JomshofJimmie ÅkessonDebattSverigedemokraterna