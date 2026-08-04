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Richard Jomshof tillsammans med SD-ledaren Jimmie Åkesson, arkivbild från 2024. (Lars Schröder/TT)
Valet 2026Jomshofs utspel

Kristersson: Osmakligt att kalla någon för quisling

Av Patrik Dahlin
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Statsminister Ulf Kristersson (M) kritiserar Richard Jomshof efter att SD-toppen kallat Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för quisling. Till Aftonbladet säger han att det är ”osmakligt och oanständigt”.

– Jag kommer tala om för Jimmie Åkesson vad jag tycker om den här sortens beteende.

Sverigedemokraterna försvarar samtidigt Jomshof. I en kommentar till Expressen skriver SD:s pressavdelning att inga andra partier blivit så bespottade som SD, och att man genom åren utsatts för påhopp från såväl ledande politiker som ”sladdriga ledarsidor”.

”Någon måtta får det ändå vara. Anders Lindberg och Co. kastar sten i glashus.”

Kristersson: Var och en får bestämma om åtgärder
Aftonbladet
Jomshof menar att Lindberg själv öppnat för att kallas för quisling
Expressen
Jomshof kallar S-ledaren Magdalena Andersson för samma sak
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