Kristersson: Osmakligt att kalla någon för quisling

Richard Jomshof tillsammans med SD-ledaren Jimmie Åkesson, arkivbild från 2024.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kritiserar Richard Jomshof efter att SD-toppen kallat Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för quisling. Till Aftonbladet säger han att det är ”osmakligt och oanständigt”.

– Jag kommer tala om för Jimmie Åkesson vad jag tycker om den här sortens beteende.

Sverigedemokraterna försvarar samtidigt Jomshof. I en kommentar till Expressen skriver SD:s pressavdelning att inga andra partier blivit så bespottade som SD, och att man genom åren utsatts för påhopp från såväl ledande politiker som ”sladdriga ledarsidor”.

”Någon måtta får det ändå vara. Anders Lindberg och Co. kastar sten i glashus.”