Åkesson varnar partiet: ”Tiden börjar bli knapp”

Jimmie Åkesson lade stort fokus på Tidöpartiernas dystra opinionssiffror när han under lördagen höll tal på Sverigedemokraternas valkickoff i Upplands Väsby.

– Vi har ett rejält underläge att hämta in, och tiden börjar bli knapp, sa partiledaren från scenen.

Flera opinionsundersökningar har under de senaste veckorna gett oppositionen ett stort övertag inför höstens riksdagsval. Men enligt Åkesson är det ett övertag som är möjligt att ta igen.

– Det går att vända det här. Vi måste vända det här. Och vi kommer att vända det här, Sverigevänner, sa Åkesson till applåder från publiken.