Ledare: ”Kristerssons bittra attityd belastar M”

Statsminister Ulf Kristersson (M) är huvudperson i flera av lördagens ledartexter.

I DN skriver Amanda Sokolnicki att hans bittra attityd riskerar att bli en belastning för Moderaterna. Om partiet ska undvika en mandatperiod som mindre oppositionsparti måste bitterheten bort, menar hon.

Expressens Patrik Kronqvist ser tre orsaker till regeringens problem: att den övertolkat sitt mandat, saknar positiva framtidsbudskap och kommit för nära Sverigedemokraterna.

”Kramkalas” i det blågula laget skrämmer SD-skeptiska väljare, skriver han och jämför med Fredrik Reinfeldts ”stora misstag” 2014 – att låta migrationskritiska väljare försvinna till SD.

”Nu gör Ulf Kristersson och hans partiledarkolleger om samma misstag, fast tvärtom. De struntar i mittenväljarna.”

I Aftonbladet skriver S-profilen Daniel Suhonen om uppgifterna kring Kristerssons frus retreatgård. Han vill se en lag som reglerar gränsen mellan offentligt och privat, bland annat hur Harpsund och Sagerska får användas.

”Kalla den gärna Lex Kristersson”, skriver han.