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Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Ledare: ”Kristerssons bittra attityd belastar M”

Av Olivia W Demred
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Statsminister Ulf Kristersson (M) är huvudperson i flera av lördagens ledartexter.

I DN skriver Amanda Sokolnicki att hans bittra attityd riskerar att bli en belastning för Moderaterna. Om partiet ska undvika en mandatperiod som mindre oppositionsparti måste bitterheten bort, menar hon.

Expressens Patrik Kronqvist ser tre orsaker till regeringens problem: att den övertolkat sitt mandat, saknar positiva framtidsbudskap och kommit för nära Sverigedemokraterna.

”Kramkalas” i det blågula laget skrämmer SD-skeptiska väljare, skriver han och jämför med Fredrik Reinfeldts ”stora misstag” 2014 – att låta migrationskritiska väljare försvinna till SD.

”Nu gör Ulf Kristersson och hans partiledarkolleger om samma misstag, fast tvärtom. De struntar i mittenväljarna.”

I Aftonbladet skriver S-profilen Daniel Suhonen om uppgifterna kring Kristerssons frus retreatgård. Han vill se en lag som reglerar gränsen mellan offentligt och privat, bland annat hur Harpsund och Sagerska får användas.

”Kalla den gärna Lex Kristersson”, skriver han.

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Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Daniel Suhonen: Efter valet krävs en Lex Kristersson
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Antisemitismen är ett gift som hotar hela samhället
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Amanda Sokolnicki: Att Tidö förlorar kan vara räddningen för Moderaterna
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: I MP:s Sverige blir vi alla fattigare
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Patrik Kronqvist: Högern gör om Fredrik Reinfeldts stora misstag
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Susanna Birgersson: Den antisemitiska rötan sprider sig
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Fredrik Johansson: Allt hon erbjuder är vaga löften
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Jakob Forssmed är bekymrad. Men åldersgräns kan ändå inte hålla kidsen borta från nätet.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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