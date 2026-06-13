S-toppen anklagar SD för löftessvek

Sverigedemokraterna har svikit flera av sina viktigaste vallöften, skriver Socialdemokraternas Anders Ygeman på Aftonbladets debattsida.

Han lyfter bland annat fram SD:s löfte om att gå i opposition om a-kassan försämrades, men att partiet senare ställde sig bakom förändringar som enligt Ygeman urholkar tryggheten för arbetslösa. Han pekar också på löftet om att slopa karensavdraget för vissa yrkesgrupper, som aldrig blev verklighet.

”Summan av kardemumman är följande: Kan man egentligen lita på något som Sverigedemokraterna går fram med?” skriver Ygeman.