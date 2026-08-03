Socialdemokraterna på turné – stannade i Uppsala
Magdalena Andersson har kastat sig in i Socialdemokraternas buss för att kampanja med knappt 40 dagar kvar till valet.
Första stoppet blev i Uppsala, skriver UNT. Där kritiserade hon Tidöpartiernas halvering av priset på kollektivtrafiken.
– Tidöpartierna har lånat för att finansiera det här precis inför valet. Vi vill satsa på billigare kollektivtrafik, men vi kommer börja med att satsa på ungdomarna, säger Andersson i ett tal på Forumtorget.
Under de tre dagarna planerar hon att även besöka bland annat Gävle, Falun och Eskilstuna.
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