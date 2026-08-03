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Ulf Kristersson (M). (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Kristersson: ”Nu ställs lagen mot varandra på riktigt”

Av Hannah Gustafsson
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Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har tagit sig ut på vägarna för den första dagen på valturnén.

– Det är 41 dagar kvar till valet. Nu ställs de två lagen mot varandra på riktigt, sa han till flera medier innan han klev på bussen till tonerna av ”I will survive”.

Med finns även finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. I dag kommer de att besöka Eskilstuna och Örebro, sedan fortsätter turnén på torsdag.

Ulf Kristersson på Instagram
www.instagram.com
Inledde turnén med att lova slopad straffrabatt efter valet
TT
Planerar att knacka dörr i Örebro
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