Kristersson: ”Nu ställs lagen mot varandra på riktigt”

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har tagit sig ut på vägarna för den första dagen på valturnén.

– Det är 41 dagar kvar till valet. Nu ställs de två lagen mot varandra på riktigt, sa han till flera medier innan han klev på bussen till tonerna av ”I will survive”.

Med finns även finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. I dag kommer de att besöka Eskilstuna och Örebro, sedan fortsätter turnén på torsdag.