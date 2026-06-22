Ali historisk – först i VM med somaliska föräldrar
Taha Alis inhopp i storförlusten mot Nederländerna i helgen gjorde honom historisk, som den förste spelaren med båda föräldrarna från Somalia att spela i VM. Det rapporterar Sportbladet.
– Jag har nåtts av extremt mycket kärlek och känner stor stolthet, säger han efter debuten.
Båda Alis föräldrar är födda i Somalia och flydde undan inbördeskriget till Sverige under början av 90-talet. Ali själv är född och uppvuxen i Tensta i Stockholm.
bakgrund
Taha Ali
Wikipedia (sv)
Taha Abdi Ali, född 1 juli 1998 i Spånga församling i Stockholms län, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Malmö FF i Allsvenskan och det svenska landslaget. Han har tidigare spelat för, Bromstens IK, Helsingborgs IF, Sundbybergs IK, IFK Stocksund, Sollentuna FK, Örebro SK och Västerås SK. Ali spelade sex landskamper och gjorde ett mål mellan 2018 och 2019 för Sveriges futsallandslag. På klubbnivå spelade han för Nacka Juniors FF och Hammarby Futsal i Svenska Futsalligan.
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