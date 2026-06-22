Ali historisk – först i VM med somaliska föräldrar

Taha Alis inhopp i storförlusten mot Nederländerna i helgen gjorde honom historisk, som den förste spelaren med båda föräldrarna från Somalia att spela i VM. Det rapporterar Sportbladet.

– Jag har nåtts av extremt mycket kärlek och känner stor stolthet, säger han efter debuten.

Båda Alis föräldrar är födda i Somalia och flydde undan inbördeskriget till Sverige under början av 90-talet. Ali själv är född och uppvuxen i Tensta i Stockholm.