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Ryska idrottare får tävla i OS från och med 2028
Alla ryska idrottare kommer att få delta i OS igen från och med spelen i Los Angeles 2028, meddelar IOK under tisdagen.
I ett uttalande betonar den internationella olympiska kommittén att organisationen fortfarande fördömer Rysslands krigföring i Ukraina.
”I en tid av ökad instabilitet och splittring runt om i världen är IOK fast beslutna om att verka för fred genom idrott.”
Det kommer inte att anordnas några tävlingar på rysk mark. Ryska regeringsföreträdare är heller inte välkomna till IOK:s arrangemang.
Ryssland välkomnar förändringen och säger i ett uttalande att spelen ”måste vara fria från politik”, rapporterar AFP.
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