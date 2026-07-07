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Ryska idrottare får tävla i OS från och med 2028

Av Jacob Ruderstam
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Alla ryska idrottare kommer att få delta i OS igen från och med spelen i Los Angeles 2028, meddelar IOK under tisdagen.

I ett uttalande betonar den internationella olympiska kommittén att organisationen fortfarande fördömer Rysslands krigföring i Ukraina.

”I en tid av ökad instabilitet och splittring runt om i världen är IOK fast beslutna om att verka för fred genom idrott.”

Det kommer inte att anordnas några tävlingar på rysk mark. Ryska regeringsföreträdare är heller inte välkomna till IOK:s arrangemang.

Ryssland välkomnar förändringen och säger i ett uttalande att spelen ”måste vara fria från politik”, rapporterar AFP.

Det är fortfarande oklart om ryska flaggor och den ryska nationalsången tillåts
Reuters  · Ofta betalvägg
Gäller alla ryssar oavsett politiskt ställningstagande
TT
Ryska idrottare stoppades från OS efter invasionen 2022
Expressen
Läs hela uttalandet här
pressmeddelande · www.olympics.com
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