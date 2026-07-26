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En man passerar utanför den ryska olympiska kommitténs byggnad i Moskva. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Sommar-OS 2028

Ledare: Ryssland är inte det enda land som strider mot OS värderingar

Av Tor Gasslander
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Det är bland annat sport och AI som gäller på ledarsidorna den sista söndagen i juli.

Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl sticker ut hakan och skriver att hon inte är så säker på att hon tycker att det är fel att ryska idrottsmän får tävla i OS.

Hon menar dels att Ryssland knappast är det enda landet vars agerande strider mot de värden som spelen representerar. Dels finns också ”en poäng i att medge talanger från diktaturer och autokratier att få uppleva ett sammanhang där internationellt överenskomna regelverk upprätthålls”.

I GP skriver Håkan Boström att det enorma energibehovet för AI troligen kommer att vägas upp av de energivinster han anser att tekniken kommer att innebära.

”AI kommer kunna effektivisera och skynda på all teknikutveckling på ett så genomgripande sätt att vi i dag inte riktigt kan överblicka det. Det gäller även energieffektivisering och energiproduktion.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Det måste gå att leva utanför Stockholm
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

EU följer sin plan för att bli rikt – Sveriges plan är bortglömd
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Expressen (liberal):

Nya raggförsöket – gratis förskola
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: AI trumfar klimathotet
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Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Tove Lifvendahl: De som dödar idrottens själ
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Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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